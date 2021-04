Mosqueiro realiza vacinação em quatro postos de atendimento

Mosqueiro começou a vacinar nesta segunda-feira, 19, a segunda dose da vacinação contra a Covid-19 para o público da faixa etária de 60 a 67 anos. Quatro postos de atendimento foram montados para atender aos moradores. A vacinação prosegue até a próxima quinta-feira, 22.

A maior concentração de público foi na Escola Honorato Filgueiras, na Vila. Na Baía do Sol, bairro mais afastado, a ação foi tranquila. Há onze dias, Mosqueiro não registra óbitos por Covid-19, segundo informações do diretor do Hospital Geral, Eduardo Barros. Os atendimentos dos casos suspeitos também reduziram em torno de 40% nas duas últimas semanas.

Pacientes recuperados no Hospital Geral de Mosqueiro celebram a vida

Para quem venceu a doença, a hora é de voltar ao trabalho e recomeçar a vida. O atendimento rápido e humanizado do HGM pesou positivamente, segundo os ex-pacientes. “Eu ressalto o atendimento médico preciso, dinâmico e humanizado do Hospital Geral de Mosqueiro. Eu estive lá três vezes e graças a Deus fui bem atendido, me senti acolhido e seguro para enfrentar o tratamento em casa e venci a Covid-19”, conta Carlos do Socorro Ferreira da Silva, 50.

Ele foi diagnosticado com Covid-19, dia 27 de março. “Eu percebi que estava com Covid-19 devido aos sintomas de dores de cabeça, na garganta e no corpo inteiro. Lá no hospital eu fiz logo todos os exames e o raio-x, que acusou que eu estava com 20% do meu pulmão comprometido. Mas, não houve necessidade de internação. Eu fiz meu tratamento em casa, fiquei recuperado e já voltei ao trabalho”, resalta Carlos.

O Hospital Geral de Mosqueiro é o ponto de referência para atendimento dos casos suspeitos. No pico da doença, quando eram registrados mais de duzentos atendimentos diários, foi montada uma clínica de campanha anexa ao hospital para atender exclusivamente os casos suspeitos. O diretor Eduardo Barros conta que existia a necessidade de separar os pacientes, de evitar que todos transitassem pelo mesmo lugar.

“O ambiente hospitalar não é recomendável pelo alto índice de probabilidade de contaminação da Covid-19”, explica. O hospital tomou outras medidas como a suspensão das cirurgias eletivas, ampliou o número de leitos para pacientes com Covid-19 e elevou também o número de profissionais de saúde.

Na semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde fez a doação de capacetes Elmo, que possbilita maior conforto respiratório aos pacientes ao HGM. “Ainda estamos com a retaguarda montada, porém, mais aliviados com a redução dos atendimentos e óbitos”, enfatiza Eduardo Barros.

Atendimento humanizado no HGM

Para Patrícia Cunha, 42, a equipe de enfermagem e os médicos do HGM foram verdadeiros “heróis” em seu tratamento. Patrícia passou nove dias no hospital com medo e angústia. “Eu pensei que não voltaria para casa. Mas, as enfermeiras agiram como psicólogas, deixando mensagens positivas, de ânimo e coragem. Isso elevou meu lado emocional e foi muito importante pra minha recuperação, pois, do contrário, eu teria caído em depressão e talvez não estivesse sobrevivido. Eu venci a Covid-19”, conta Patrícia, que já voltou ao trabalho.

Patrícia conta detalhadamente seu drama e sofrimento com os sintomas da Covid-19. Para ela, o começo e a descoberta da doença foram os piores momentos, mas agora, já restabelecida, ela voltou ao trabalho de confeiteira, doceira e fabricante das chamadas “marmitas saudáveis”. Ao lado do marido Célio Caetano e dos filhos William, Alan e Bianca, e dez quilos mais magra, Patrícia Cunha é só elogios ao atendimento no Hospital Geral de Mosqueiro. “Fui muito bem tratada e graças a Deus estou de volta à minha casa e minha família”, destaca.

Pontos de vacinação em Mosqueiro:

Catedral Universal – Praça do Carananduba – a pé;

Escola Dr. Lauro Chaves, Avenida Beira-mar S/N – Baía do Sol;

Escola Honorato Filgueira – Rua Siqueira Mendes 150, Maracajá – a pé;

Escola Padre Eduardo – Rua do Pouso, S/ N -Aeroporto

Por: Selma Amaral

Fonte: Agência Belém