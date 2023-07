Mosqueiro recebe ‘Encontro visagento ‘neste sábado (8)

Amanhã (08), a Ilha de Mosqueiro irá receber o “Encontro Visagento”, o evento faz parte do projeto “Pará Assombrado”, do pesquisador, Nathan de Moura, que também é escritor e influenciador digital.

A programação ocorrerá na Vila, a partir das 17h e contará com papo com o idealizador do projeto além de contação de histórias, e autógrafos e exposição de livros autorias dos escritores.

Sobre o projeto Pará Assombrado

Iniciou com o objetivo de resgatar e preservar a tradição de contar historias sobre o mundo sobrenatural e do imaginário paraense, revisitando lendas como as do Curupira, Matinta Perera, Iara, e outras lendas regionais, além de relatos de fantasmas e aparição de assombrações, narrados por gerações.

Foto Arquivo Reprodução Ascom (Feira do Livro)