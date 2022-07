Mosqueiro recebe finais masculino e feminino de futebol

Nesse sábado, 23, a partir das 8h, no campo do Cruzeiro, no bairro do Carananduba, na ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, a Sociedade Beneficente Atlético Clube Cruzeiro realizará as finais do Torneio Interno de Futebol de Campo das categorias Sub 12 ao Sub 23, além da categoria de futebol feminino. Após o término dos jogos ocorrerá a cerimônia de premiação com entrega de troféus e medalhas para as equipes campeãs e atletas artilheiros.

O Cruzeiro de Mosqueiro, até o ano de 2018, participou de competições de Futebol promovidas pela Federação Paraense de Futebol – FPF, possuindo os seguintes títulos: Campeão Paraense de Futebol Sub 20 – Clubes Não Profissionais nos anos de 2006 e 2013 e Vice-campeão Paraense de Futebol Sub 17 – Clubes Não Profissionais nos anos de 2004 e 2017.

Atualmente, o Cruzeiro desenvolve atividades com crianças e jovens de baixa renda e com ajuda de uma equipe de treinadores voluntários e utilizam o espaço do campo durante a semana para as atividades físicas e técnicas direcionadas ao desenvolvimento das crianças e adolescentes de Mosqueiro que fazem parte do projeto.

As atividades culturais como encenação da Paixão de Cristo; danças juninas (carimbó e quadrilhas), Cordão de Pássaros juninos e com peças teatrais (encenação do nascimento de Jesus – Pastorinhas) foram desenvolvidas até o ano de 2019 e em virtude da pandemia ficou inviável dar continuidade.

Imagens: Divulgação