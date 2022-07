Mosqueiro recebe programação da Semana do Judiciário Fraterno

Está sendo realizado no Distrito de Mosqueiro até o dia 15 de julho a Semana Do Judiciário Fraterno, promovida pela Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo á Aprendizagem, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, com sede em Belém.

O principal objetivo do TRT com a programação é a valorização da mão de obra feminina, considerando que 45% dos lares brasileiros são administrados por mulheres e mães solo. A ação conta com o apoio da Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa – CRAS/Mosqueiro), CREAS Marialva Casanova Guimarães e Agência Distrital de Mosqueiro (Admos).

Na programação além de ser realizado palestras, a semana promove cursos e oficinas de biojoias, de bolos, doces e informática básica, além de atividades lúdicas, danças circulares, rodas de conversa, passeios em lugares turísticos da ilha de Mosqueiro e um minitorneio de futebol com participação do arbitro paraense Dewson Freitas.

Serviços



Semana do Judiciário Fraterno – Mosqueiro (11 a 15/07/2022)

13/07 – Roda de conversa

8h30 às 10h – Protagonismo juvenil – sonhos, habilidades e saberes – Walcircley Alcântara;

Local – Agência Distrital

10h às 11h – A importância do Programa da Aprendizagem e de estágio na formação profissional dos jovens – desafios e perspectivas – juíza Vanilza de Souza Malcher;

Local – Agência Distrital

Com exposição e comercialização das oficinas de biojoias e da panificação

Apresentação de danças e recital de poesias

Foto: Ascom Agência Distrital de Mosqueiro