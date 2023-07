Mosqueiro recebe público recorde de 200 mil banhistas no penúltimo final de semana de verão 2023

As praias de Mosqueiro receberam público recorde de duzentas mil banhistas, no penúltimo final de semana do veraneio 2023. Segundo a avaliação do inspetor Wesley Miranda, coordenador de operações da Guarda Municipal de Belém na força-tarefa da segurança pública no veraneio 2023. O balanço parcial das operações não registrou acidentes de trânsito, afogamentos ou crimes graves contra a vida.

Com vasta programação de shows e banho acessivo com marés baixas e sem chuvas, Mosqueiro tem sido a rota de milhares de pessoas, neste verão. As praias do Farol e do Chapéu registram o maior quantitativo de público com sete mil pessoas em cada uma, segundo cálculos do Corpo de Bombeiros.

Neste domingo, 23, mais de quarenta ônibus de piqueniques trouxeram banhistas de vários bairros de Belém e de municípios próximos a Mosqueiro.“Estamos quase finalizando um verão histórico, com público recorde e sem registros de violência, isso, para nós é compensador e nos deixa muito felizes”, disse a agente distrital Vanessa Egla, na manhã desta segunda-feira, 24.

“Amanhã, já teremos uma reunião especial com todos os órgãos de segurança pública e a Justiça para traçarmos o planejamento do próximo final de semana, quando teremos a Parada Gay, um dos eventos mais esperados e com grande concentração de público”, completou Vanessa.

Famílias – O clima de tranquilidade tem atraído milhares de famílias para Mosqueiro. O veranista Márcio Cláudio estava com a família toda na praça de Carananduba, aproveitando a programação de shows. “Estamos muito felizes por estar aproveitando o verão de Mosqueiro, tudo muito bom, tranquilo e graças a Deus estamos podendo aproveitar todo esse clima gostoso das férias”, disse ele, que é morador do bairro do Castanheira.

Outra família do bairro da Cremação também aproveitava o clima de sol na praia do Farol. Segundo Bruno Garcia, que estava acompanhado de amigos e familiares, a segurança foi o principal fator que fez eles saírem de casa, em Belém, e viajar para Mosqueiro para aproveitar o veraneio. “Tudo muito bom, graças a Deus, tem bastante segurança e nós estamos muito felizes aproveitando o verão”, disseram.

O verão também é hora de ganhar um troquinho. A criatividade do barbeiro Luan Tavares, do bairro do Jurunas, atraía a freguesia para cuidar do visual em plena praia. “Tudo vale, o verão é para todo mundo e a gente aproveita pra ganhar um troquinho pra ajudar nas despesas de bebida e comidas”, disse o jovem. .O barbeiro levou até a cadeira para que os clientes pudessem relaxar. “Vale tudo. O combo de barba, cabelo e sobrancelhas custa 65 reais”, disse Luan.

Banho – O chamado verão amazônico é marcado por poucas chuvas, temperaturas elevadas e as chamadas marés de Lance, quando a altura chega a três metros e ondulações moderadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, esse conjunto natural é ideal para o banho tranquilo nas praias de Mosqueiro. O tenente BM, Márcio Lobato, disse que até o momento não foi registrado nenhum caso de afogamento, apenas as ocorrências de crianças perdidas e ferimentos por objeto perfuro-cortantes.

“O Corpo de Bombeiros do Pará está presente em todas as praias de Mosqueiro, com ênfase nas praias de maior concentração de público como Farol e Chapéu Virado, que juntas conseguem reunir quase dez mil pessoas”, disse o militar. Os bombeiros guarda-vidas atuam no horário de 8h às 18h com orientação e de olho nas águas. “Nosso trabalho é de prevenção, mas aqui em Mosqueiro, o público tem sido parceiro, sempre atendendo nossas recomendações e lembrando que estamos na integração das forças de segurança pública”, destacou.

Segurança – O inspetor Wesley Miranda, coordenador das operações de verão da Guarda Municipal de Belém, também destacou a integração das forças de segurança pública como sedo elemento principal para garantir acessibilidade do público nas praias. O sistema de monitoramento eletrônico é um apoio fundamental para segurança pública, a partir das imagens geradas nas câmeras com recursos das imagens em 360 graus.

“Esse sistema nos permite fazer uma avaliação técnica, eficaz dos pontos de maior concentração público e uso da linha encerada com material cortante que é proibido por lei”, disse. Só neste final de semana, a Guarda Municipal apreendeu mais de quinze novelos da linha. “Vamos incinerar esse material até o final de veraneio”, anunciou o inspetor.

A Guarda Municipal de Belém está atuando com efetivo total de 233 agentes nos distritos de Mosqueiro, Outeiro e Icoaraci, além da ilha do Combu. As ações em Mosqueiro se concentram no pórtico de aceso, praias e praças. “Estamos na reta final do verão com tranquilidade e nossa expectativa é fechar o verão de Mosqueiro como um dos melhores dos últimos anos”, disse o inspetor.

A Polícia Militar também fez um balanço positivo do penúltimo final de semanas do veraneio 2023. O tenente-coronel, Renato Brandão, comandante do 25º Batalhão da PM, em Mosqueiro, calculou que mais de duzentas mil pessoas circularam por Mosqueiro neste final de semana. E, apesar de um público alto, as ocorrências foram corriqueiras, mas nada que provocasse distúrbio à ordem pública.

