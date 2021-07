Mosqueiro tem alta de 50% em público e mantém tranquilidade nas praias e estradas

Mosqueiro viveu o segundo final de semana das férias escolares com alta de público em 50% em relação à semana passada, mas não registrou acidentes graves. De acordo com o major Luiz Roan, comandante do 30º Grupamento de Bombeiros Militar sediado na ilha, esse resultado positivo é reflexo das operações dos agentes de segurança pública, das abordagens sociais, fiscalização da ordem pública e campanhas educativas de valorização do meio ambiente, de combate ao preconceito, violência doméstica e do trabalho infantil, além da coleta de lixo reciclável realizada por cooperativa de moradores de Mosqueiro.

O funcionamento dos equipamentos redutores de velocidade, as chamadas “araras”, na rodovia PA-391, de acesso a Mosqueiro, também está influenciando na baixa de sinistros de trânsito.

A Operação Verão da Gente é uma gigantesca força-tarefa envolvendo dezenas de órgãos públicos sob a coordenação da Prefeitura de Belém e o Governo do Estado do Pará.

Ilha que é distrito da capital paraense é o principal destino dos veranistas

Mosqueiro é um dos locais mais procurados pelos veranistas nesta época do ano. Com o avanço da vacinação contra a covid-19 já alcançando os nascidos em 1990 no município, a tendência é de crescimento da população flutuante na ilha, em torno de cem mil pessoas. Outro fator levado em consideração para justificar essa expectativa foi a mudança de amarelo para verde no bandeiramento do Decreto 800/2020, que flexibilizou ainda mais a presença de público nas barracas, bares e restaurantes da Região Metropolitana de Belém. As festas, contudo, continuam proibidas. Uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento seguem como critérios essenciais para funcionamento de todos os eventos públicos.

Movimentação – As praias de maior movimentação em Mosqueiro são Farol, Murubira, Chapéu Virado, Ariramba, Paraíso e Baía do Sol. A Praça da Matriz também registra grande fluxo de pessoas, neste segundo final de semana do veraneio 2021. São famílias e visitantes que estão matando a saudade do local, conhecido pela tradição da gastronomia da Tapiocaria e das famílias que se reúnem para uma boa resenha.

No comércio em geral, o funcionamento também está grande nas feiras e mercados com abastecimento de frutas, pescado e carne. Uma feira com produtos “in natura” da agricultura familiar, montada na Praça de Carananduba, também oferece boas opções de alimentação. Num shopping de confecção e acessórios de praias, a expectativa dos expositores é de faturamento extra. “Nossa esperança é grande”, disse Lúcia da Silva Oliveira, que há 19 anos participa da Feira Moda de Verão de Mosqueiro.

Para o setor da economia informal, a Agência Distrital de Mosqueiro cadastrou para o mês de julho 129 trabalhadores e trabalhadoras. A distribuição ocorreu nas áreas do Chapéu Virado, Farol, Aeroporto, Porto Arthur, Ariramba, Paraíso, Baia do Sol e Praça de Carananduba. Para o comércio rotativo foram autorizados trabalhadores no bairro do Maracajá e na avenida 16 de Novembro. O levantamento foi realizado pela coordenadora do Setor de Fiscalização da Agência Distrital, Benilda Paixão, em parceria com a Secretaria Municipal de Economia (Secom).

Alívio – Para quem conseguiu um lugar, a hora é de trabalhar, pois, a procura foi muito grande, principalmente nos pontos mais disputados do balneário. A jovem Weslayne dos Santos e o primo dela Wanderlan Rogério, moradores do bairro do Bengui, na capital, estão instalados num local privilegiado no calçadão da praia do Farol.

“Estamos muito felizes porque o verão em Mosqueiro é muito bom, é quando a gente consegue ganhar um dinheirinho, por que a crise ainda não passou, entende”? A família da dupla enfrentou a pandemia com auxílio emergencial. “Mas a gente também trabalha com pequenas vendas lá em Belém”, completou a jovem.

Para manter os serviços de limpeza urbana, coleta de lixo doméstico e a fiscalização do comércio ambulante, a Agência Distrital de Mosqueiro reforçou as equipes com apoio das Secretarias Municipais de Economia (Secon) e de Urbanismo (Seurb). Os turnos de limpeza abrem às 5h da manhã e do de fiscalização funcionam o dia inteiro nas barracas, feiras e mercados da ilha. As infrações são notificadas e encaminhadas aos setores competentes da Prefeitura de Belém.

Segurança – A segurança pública foi reforçada com grande contingente de policiais militares, civis, guardas municipais e Corpo de Bombeiros, que segundo o major Luiz Roan, está operando com 70 guarda-vidas espalhados em 12 praias e apoio de uma lancha, uma viatura de resgate e uma unidade de pronto atendimento médico. Até o momento, ainda segundo o major, os casos mais comuns são de cortes no pé, crianças perdidas, sinistros com linhas de pipas, entre outros. “Sobre a linha das pipas, temos um grande apoio de prevenção do Ministério Público porque essa prática é muito arriscada”, destacou.

A Operação Verão da Gente tem ainda sistema de monitoramento eletrônico com base montada na área do caramanchão do Chapéu Virado. Segundo o coronel Mariuba, comandante do CPC da Polícia Militar, são dezenas de câmeras espalhadas por áreas estratégicas de Mosqueiro. “Todos os casos suspeitos são imediatamente identificados”, destaca a autoridade policial.

Diversão – O Verão da Gente tem programação de lazer especial. No sábado, 10, abriu o evento de bem-estar com banho de contraste, yoga, danças circulares e lambaeróbica. A programação foi organizada pela Agência Distrital de Mosqueiro com objetivo de melhorar a saúde mental e do corpo dos participantes. “É uma programação que evidencia o projeto da terapeuta Julia Costa e das professoras Luciana Martins, Luciana Oliveira e da Leila Sousa, que já desenvolvem essa prática aqui na ilha”, informa a agente distrital Vanessa Egla, que prestigiou o lançamento das atividades.

O banho de contraste foi trazido de Santos, no litoral paulista, para Mosqueiro pela assistente social e estudante de Psicologia, Ana Júlia Costa. No sábado, 10, ela dirigiu o 15º banho com a temática da prosperidade, ressaltando que o ser humano é sempre duplo em suas escolhas entre o bom e o ruim e que o equilíbrio advém das boas relações humanas, saúde e a busca por conhecimentos que ajudam a desatrelar sentimentos e crenças passadas que interferem nas ações atuais das pessoas. “Podemos fazer essa busca em qualquer lugar, mas em convívio com a natureza, quando podemos receber as energias ancestrais, se torna mais leve”, ensinou.

Para a aposentada Raimunda da Cruz Ribeiro, o banho lhe ajudou muito a superar momentos de angústias e desafios. “Eu fiquei ótima por que essa terapia melhorou meu lado emocional e físico, por isso, não perco nenhum e estou aqui firme e forte”, contou. Após, a terapia do banho, os participantes mergulham no relaxamento da prática de yoga, depois viajam pelo mundo dos ancestrais por meio das danças circulares e, por fim, caem na dança ao ritmo de muito axé retrô.

A programação Verão da Gente segue na próxima semana, também com reforço da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel).

AGENDA/ADMOS

15/16/17 – Banho de Contraste, Yoga, Danças Circulares e Lamberobica

Hora – 6h30 às 10h

Local – Anfiteatro Chapéu Virado

AGENDA/SEJEL

13, 14, 15, 20, 21 e 22

Hora – 07h Caminhada com percurso do Murubira ao Chapéu Virado

07h – Ginástica Aeróbica (Praça da Matriz)

8h30 – Treinamento funcional – Praia do Farol

10h – Hidroginástica – Praia do Farol

16h – Aulão de ritmos (Praia do Farol)

Texto: Selma Amaral

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira