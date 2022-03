Mosqueiro tem baixo movimento neste fim de semana

Se na semana passada, pleno feriadão de Carnaval, que se destendeu praticamente desde a quinta-feira até a última quarta-feira, 02, o movimento no distrito de Mosqueiro, em Belém, não foi dos maiores, neste final de semana, a ilha está praticamente vazia. A bucólica apresentou pequeno movimento no sábado, a estrada estava com tráfego pequeno, apesar de as autoridades policiais terem continuado a operação de segurnaça em pontos estratégicos da vida.

Na Vila, até os estabelecimentos comerciais abriram as portas pela manhã e, de tarde, apenas a partir das 16 e 17h. Segundo trabalhadores de Mosqueiro, havia pouca gente no balneário, as praias também estavam vazias, fruto das fortes chuvas que têm castigado aquela região do município de Belém e o sábado foi de chuvas intensas na estrada, assim como aconteceu na capital.

Trabalhadores das barracas onde é venda a tradicional tapioquinha com café também reclamavam do baixo movimento. Segundo diziam há dias em que não conseguem sequer tirar os gatos feitos para trabalhares no dia. O vendedor de “raspadinho” também reclamou, pois, com chuva, “quem quer tomar um suco? mesmo assim, eu sempre consigo tirar ao menos o da bóia”, disse.

Vendedores de lojas de bolsas e calçados, trabalhadores de restaurantes também estavam reclamando sobre as baixas vendes. Muitos atribuem que o baixo movimento decorre de não estar tendo eventos, assim como aconteceu com o carnaval em função das medidas de prevenção sanitária contra a covid-19. “Essa doença veio pra arrasar todo mundo; quem não morreu perdeu emprego, não consegue vender nada. A situação ainda não está equilibrada não, mas tentamos ir sobrevivedo”, disse o motorista José Maria da Silva, 67 anos.

As expectativas é que o movimento melhorasse neste domingo, 06, no entanto, com clima ainda de chuva, poucos se arriscaram a enfrentar a estrada em busca das praias de Mosqueiro.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar