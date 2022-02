Mosqueiro tem mais ônibus e baixa procura no primeiro dia do feriadão de carnaval

O sábado do feriadão de carnaval foi tranquilo para os usuários do transporte público que foram para Mosqueiro. Desde cedo, o terminal da linha Mosqueiro/São Brás, localizado na Praça Araújo Martins, em São Brás, apresentou um fluxo bem fraco de pessoas.

Para evitar aglomeração e garantir maior tranquilidade no embarque, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) determinou reforço operacional de 10 ônibus para Mosqueiro. Com o implemento da frota, são 22 coletivos no total. A medida implementada na sexta-feira, 25, segue até quinta-feira, 3 de março.

“Eu me espantei: dois ônibus estavam na parada”, comentou a assistente social Karla Cavalcante. Acompanhada dos dois filhos pequenos, ela foi aproveitar o fim de semana prolongado na ilha. Ficou surpresa, pois o embarque estava sem filas. “Tenho casa em Mosqueiro e costumo ir quase todo final de semana. Tem pouca gente pro carnaval”, afirma.

A auxiliar de enfermagem Madalena Barbosa da Silva aproveitou o carnaval para descansar na bucólica Mosqueiro. Chegou um pouco antes do almoço, acompanhada da família e amigas. “Não está demorando tanto, estamos esperando tem uns 20 minutos”, disse, aprovando a organização na fila e no embarque.

O diretor de Trânsito da Semob, Roberto Broni, acompanhou toda a movimentação no terminal de São Brás, principalmente, na organização das filas. “A nossa preocupação é cuidar da segurança dos usuários, para que aproveitem o feriado sem problemas”, disse o diretor, reforçando o cuidado da Semob quanto ao cumprimento do protocolo sanitário contra a covid-19, evitando aglomeração e orientando quanto ao uso correto de máscara.

Na semana de carnaval os agentes de transporte estão intensificando a fiscalização no cumprimento dos horários de viagem da linha Mosqueiro/ São Brás, com saída da Praça Araújo Martins, em São Brás. No período, a primeira viagem ficou programada para às 4h40 da manhã e a última às 22h50. Também está sendo feito o monitoramento de todas as linhas internas que circulam no distrito, principalmente na linha Vila – Baía do Sol.



Texto: Leonardo Fernandes

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom