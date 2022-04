Mosqueiro terá festival gastronômico em maio

No próximo mês de maio, o distrito de Mosqueiro receberá o Festival Gastronomia das Ilhas. O evento, que é promovido pela Prefeitura de Belém; por meio da Codem e em parceria com a Belemtur; Agência Distrital de Mosqueiro e as Secretarias Municipais de Saneamento e Meio Ambiente, será realizado entre os dias 14 e 15, e envolverá quinze restaurantes do corredor gastronômico, além de ser baseado no pescado e tradições familiares.

O festival, que acontecerá no Hotel Farol, encerrou a fase preparativa na última sexta-feira (29), tem como objetivo movimentar a economia e o turismo do distrito, que é um dos balneários mais conhecidos de Belém, possuindo mais de 17Km de praias.

No cardápio do circuito, os chefs, que estão assinando os pratos, prometem caprichar, e apresentarão pratos como camarão à francesa, filé de dourada ao molho de camarão, doce de jambo entre outros.

Segundo a página oficial da Prefeitura de Belém, o diretor-presidente da Codem, Lélio Costa, e a agente distrital de Mosqueiro, Vanessa Egla convidaram o público a participar da ação: “Queremos convidar o público de Belém e de outras regiões do Brasil para participarem do evento e saborear as delícias da culinária da região das ilhas da capital paraense, além de aproveitarem o lazer do ambiente de praia e natureza exótica”, declararam.

Para os participantes veganos, será oferecido um cardápio especial assinado pelos chef´s Dorinaldo Jardim e Ivete Caldas, que terá quibe, moqueca com pimentão; banana e palmito, e de sobremesa um pudim de coco. Confira abaixo a lista completa de restaurantes que irão participar do festival:

Restaurante Moqueio – Hotel Paraíso Barraca Camboeiro – Paraíso Restaurante Tropical – Paraíso Restaurante Paraíso – Paraíso Barraca do Gringo – Paraíso Restaurante Cozinha da Praia – Paraíso Restaurante Aconchego – São Francisco Barraca do TODA – Ariramba Pinguim – Chapéu Virado Peixaria do Antônio – Chapéu Virado Barraca K-Tispero – Chapéu Virado Barraca Samambaia – Farol Jurubeba – Ariramba Jurubeba Restô – Ariramba Hotel Farol – Praia do Farol

Redação: Paola Queiroz

Inf.: Ascom/ Agência Mosqueiro

Foto: Reprodução/ Ascom/ Agência Mosqueiro