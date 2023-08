Mostra Pan-Amazônica de Cinema leva filmes sobre meio ambiente para Belém

A Mostra Pan-Amazônica de Cinema, no Centro Cultural Palacete Faciola, segue até está terça-feira (15) com a exibição conjunta de curtas e longas-metragens dos estados da Amazônia Legal e de países convidados, voltados para as temáticas do meio ambiente, sustentabilidade, clima e justiça climática.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Cultura do Pará (Secult) e o Consórcio Amazônia Legal, com curadoria de Indaiá Freire e Augusto Pacheco para a programação brasileira. As exibições são gratuita e começam sempre às 19h no auditório Eneida de Moraes, com capacidade para 95 espectadores.

A Mostra Pan-Amazônica de Cinema é um convite à experimentação de uma diversidade de vozes cinematográficas com várias perspectivas sobre o meio ambiente, pauta crucial em nosso tempo. A jornada cinematográfica promete despertar consciências e fomentar discussões acerca dos desafios e oportunidades na Amazônia durante doze dias em Belém.

Confira a programação

14/08 – 19h

Um Céu Partido ao Meio

Diretora: Danielle Fonseca (PA). Documentário. 16’33. 2022.

Reflexo do Lago

Diretor: Fernando Segtowick (PA). 12 anos. 2020, 80′.

15/08 – 19h

Mãe Chuva/Mamapara

Direção: Alberto Flores Vilca. Peru. Documentário. 2020. 17’. Livre.

Amoka

Direção: Maria Jose Bermudez Jurado. Colômbia. 2019. Livre. 1h14.

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará