Motéis e restaurantes foram os mais procurados pelos namorados

Ao contrário do ano passado, o dia dos namorados desse ocorreu em uma fase da pandemia com bem menos restrições de circulação e aglomeração, o que talvez explique a grande – e talvez surpreendeente – movimentação que se observou desde o começo do dia em Belém.

Muitos deixaram para comprar seus presentes de última hora e shoppings e comércio ficaram lotados pela manhã e tarde, mas sem dúvidas foi o turno da noite que se sobressaiu.

Quem deixou para sair depois das 20h com seu par, já não encontrava lugar para sentar nos principais bares do boêmio bairro da Pedreira. Muitos tiveram que esperar muito tempo em listas de espera que acompanhava quando uma mesa ficasse vaga.

Outra forte procura, talvez uma das maiores da noite, foram os restaurantes. Seja ele no shopping ou nas ruas, o que se viu foram filas de casais na espera por um jantar romântico. Muitos até desistiram e preferiram aproveitar o dia no tradicional combo de “sofá+netflix”, porque para esperar uma mesa vagar, poderiam se passar horas, sendo que os restaurantes estão fechando meia-noite.

Motoristas por aplicativo também faturaram. Com a alta demanda pelo serviço, os preços estavam sendo praticados pelo dobro do valor na maior parte de Belém e região Metropolitana. Grande parte das viagens tinha como destino os motéis que, por sua vez, estavam lotados, o que também gerou filas de carros e muitos deslocamentos para pleitear por um quarto disponível.

Mas a noite não foi só dos casais, pois as baladas como um todo bombaram, gerando até preocupação por conta da grande aglomeração e falta do uso de máscara. Na avenida Augusto Montenegro, dois pontos se destacavam e invadiram a madrugada em festa. Um comboio de carros da polícia, Detran e Guarda Municipal foram vistos finalizando algumas dessas festas.

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação