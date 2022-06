Moto Club X Tuna Luso | Série D | 05.06.2022

E vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série D, o Moto Club e Tuna Luso se enfrentam hoje as 17h no Estádio do Nhozinho Santos, em São Luís do Maranhão.

O Moto Club lidera o Grupo 2 com 15 pontos, já a Tuna Luso vem se enfraquecendo na lanterna, sem vitória e com um resultado negativo de dois pontos. Na última disputa o Moto Club venceu em Belém por 2 a 0.

A partida de logo mais terá a cobertura ao vivo no canal da A Província do Pará.

Foto: Divulgação