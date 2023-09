Motociclista assaltado registra imagens em câmera no capacete

Um motociclista registrou imagens de um assalto que ele mesmo sofreu na Rua Doutor Garnier, no bairro do Rocha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O vídeo foi gravado em uma câmera instalada no capacete da vítima.

Na gravação, o homem vítima do assalto aparece sendo fechado por um motociclista que carregava uma mochila de empresa de delivery. Em seguida, dois bandidos em outra moto emparelham com a vítima e o fazem parar. Por fim, um dos criminosos desce da motocicleta e rouba o celular, a aliança e a moto do homem que estava com a câmera no capacete.

TRIAGEM | Assalto na Rua Dr. Garnier. pic.twitter.com/8k9RfaX3BV — Informações RJ (@Informacoes_RJ) September 24, 2023

Apesar de o rapaz descer da moto gritando: “Perdi, perdi”, ele ainda leva um tapa de um dos criminosos. A Polícia Militar informou que não teve registro de ocorrência do crime, mas que tem roteiros de rondas para coibir delitos na região do Rocha.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Redes Sociais