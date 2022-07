Motociclista avança sinal vermelho e é atingido por caminhonete

No começo da manhã deste sábado, 30, um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou duas pessoas feridas no bairro da Pedreira, em Belém. De acordo com relatos de um outro motorista que passava no cruzamento, o motociclista não respeitou o sinal vermelho, de quem vinha pela Travessa Alferes Costa, sendo atropelado por uma caminhonete que estava na Avenida Pedro Miranda.

No impacto, o condutor da moto e o carona acabaram se ferindo, sendo um deles com um corte profundo no pé. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No vídeo é possível ver os dois caídos no chão, se contorcendo de dor, enquanto quem grava as imagens explica as circunstâncias do acidente.

Veja o vídeo:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução