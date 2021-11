Um motociclista colidiu na traseira de um carro no km 11 da BR-316, sentido Belém, próximo ao Mix Atacarejo, em Marituba na manhã desta segunda-feira, 08, e deixou o trânsito lento.

Uma equipe do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) está no local para orientar os condutores e melhorar o fluxo no local. Até o momento não há informações sobre estado de saúde dos envolvidos.

Fonte: Roma News