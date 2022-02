Motociclista é atropelado, arrastado e morto por picape

Um grave acidente de trânsito se registrou no final da madrugada deste domingo, 06, no bairro do Benguí, em Belém. Uma picape S-10 passou por cima de uma motocicleta, arrastando o veículo e seu condutor por vários metros na Rua Yamada.

O motociclista não resistiu e morreu no local, onde se juntou um grupo de vários curiosos que apontaram o motorista da S-10 como causador do acidente. A moto ficou totalmente destroçada.

Segundo informações no local passadas por motoristas de aplicativo, a picape estaria sendo conduzida por um menor.



A Polícia Militar foi a primeira a atender a ocorrência, fazendo o isolamento de local para a realização da perícia técnica e posterior remoção do corpo da vítima para exames de necrópsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.



O caso será apurado pela Seccional Urbana da Marambaia.

Imagens: Redes Sociais