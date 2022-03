Motociclista é executado com veículo em movimento no interior do Pará

Na noite desta desta quinta-feira (10), o indivíduo, identificado pelo prenome de “Ricardo”, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo, por volta de 22h, na Rua Presidente Vargas, Bairro Boa Esperança, zona sul da cidade de Altamira, no oeste do Pará.

De acordo com testemunhas, a vítima trafegava em uma motocicleta Honda Pop, cor preta, uma dupla se aproximou de “Ricardo” e efetuou os tiros. O rapaz caiu com a moto entre suas pernas. De acordo com a Polícia Militar, o atirado utilizou uma pistola para executar o “alvo”.

Segundo as primeiras informações, o morto seria ex-presidiário. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de perícia médica. A motivação e autoria do crime são desconhecidas. A Polícia Civil investiga o caso. (Portal Debate)