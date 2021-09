Motociclista morre ao cair de ribanceira e atingir árvore, em Altamira

Um motociclista morreu após cair de uma ribanceira e atingir uma árvore, no bairro Água Azul, em Altamira, sudoeste do Pará, no domingo (26). Com a queda, o corpo de Adriano da Silva Góes foi parar dentro do quintal de uma casa.

A Polícia Militar e agentes do Departamento Municipal Trânsito de Altamira (Demutran) foram acionados. O motociclista estava sozinho no veículo.

A área onde ocorreu o acidente foi isolada até a chegada da equipe do Centro de perícias estadual para a realização da perícia e remoção do corpo.

Fonte: g1 PA — Belém