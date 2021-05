Motociclista morre ao colidir com égua na Rodovia PA-263

Um trabalhador da cidade de Breu Branco, região sudeste paraense, morreu em grave acidente de trânsito na noite de terça-feira (4), na Rodovia Estadual PA-263, ao colidir contra uma égua. O animal também morreu. A vítima é o tecnólogo em saneamento ambiental Manoel Wagner Marinho, morador de Breu Branco.

Com o impacto, Wagner foi arremessado contra o asfalto e morreu no local do acidente. O animal caiu sobre a moto e também morreu. A tragédia foi registrada por volta de 19h de ontem, no sentido de Goianésia do Pará.

Uma equipe do Samu chegou para resgatar a vítima, no entanto, os socorristas constataram o óbito. E policiais militares isolaram a área enquanto era aguardado o IML de Tucuruí para remover o corpo de Wagner. A pista ficou parcialmente interditada por algumas horas.

A morte do profissional causou comoção entre os moradores da cidade de Breu Branco, onde a vítima residia com a família. Ele deixou viúva e órfãos.

Nas redes sociais os moradores denunciaram a permanência de animais na rodovia PA-263, principalmente no trecho urbano. “Há tempo venho batendo sempre na mesma tecla sobre esses animais soltos na PA-263 e até mesmo no centro da cidade. Infelizmente o pior tem que acontecer para as autoridades tomar (sic) providências. No Breu é uma terra sem lei onde as autoridades ver (sic) as coisas é fingem não ver”, denúncia Douglas Santos.

