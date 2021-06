Motociclista morre ao colidir com ônibus

Segundo informações, o motociclista teria invadido a preferencial, quando colidiu com o ônibus.

O motociclista Edivaldo Patrício da Costa, de 40 anos, não resistiu após colidir com a lateral de um ônibus. O fato ocorreu na última segunda-feira, 28, em Conceição do Araguaia, no cruzamento entre as ruas 07 e 14, no Emerêncio, bairro anexo ao centro da cidade. Segundo informações, o motociclista teria invadido a preferencial, quando colidiu com o ônibus.

Devido a força da colisão, o motociclista veio a óbito no local do acidente. A moto que ele conduzia, uma CG 150 Titan, ficou bastante danificada. O motorista do ônibus, João Batista da Silva Costa, 61 anos, se evadiu da cena do acidente, porém ele se apresentou posteriormente na Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia, acompanhado de advogado. Ele prestou depoimento e foi liberado.

O ônibus, de propriedade do motorista que o conduzia, e a motocicleta envolvidos no acidente foram retidos e conduzidos à Delegacia para as averiguações policiais e demais procedimentos legais.

Outro acidente

Nesta quarta-feira, 30, outro acidente de trânsito em Conceição do Araguaia ocorreu, também, no bairro Emerêncio, no cruzamento entre as ruas 16 e 07. Um automóvel e uma camionete se chocaram. Os dois motoristas, que estavam sozinhos no momento do acidente, não sofreram ferimentos e foram socorridos pelo Samu. As informações são do portal Correio de Carajás.

Fonte: Amazonia