Motociclista morre após dirigir na contramão e colidir com carro em Marabá￼

Um motociclista, ainda não identificado, morreu após colidir com um veículo Renault Duster na madrugada desta segunda-feira (21), em frente ao Campus II da Unifesspa, na Folha 17, Núcleo Nova Marabá.

O homem seguia pela via na contramão quando colidiu de frente com o carro. Após a colisão, o motociclista bateu em uma árvore próxima do local.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. Diante disso, o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionado para realização dos procedimentos cabíveis.

