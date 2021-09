Motociclista morre em acidente na Av. Independência

Um homem não identificado morreu na manhã desta sexta-feira, 17, após se envolver em um grave acidente de motocicleta na Av. Independência entre a rotatória do 40 horas e a estrada do Icuí, próximo à antiga Grana do Governador, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

Segundo informações de populares, o jovem estava em alta velocidade e ao tentar frear perdeu o controle do veículo e caiu. O Corpo de Bombeiros esteve no local. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves também foi acionado para remover o corpo.

O Samu foi acionado, mas o motociclista já estava sem vida.