Motociclista morre após perder o controle e cair de cima do elevado entre Júlio César e Centenário

Um motociclista, identificado como André Felipe Sena de Souza, de 27 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (3), após cair de cima do elevado Gunnar Vingren, na esquina das avenidas Júlio César e Centenário, no bairro do Val-de-Cans, em Belém, no nordeste do Pará. Ele teria perdido o controle da direção do veículo ao fazer a curva do elevado e atravessou a grade de proteção, arrancado parte da estrutura de ferro.

Segundo informações de pessoas que estavam no local do acidente, além do condutor, outras duas mulheres, que não tiveram a identidade divulgada, estavam na moto. Elas sofreram ferimentos e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para uma unidade de saúde.

O acidente ocorreu por volta de 04h05. Às 5h37, o corpo do homem teria sido removido por peritos da Polícia Científica do Pará (PCP) para o Instituto Médico e Odontológico Legal (Imol).

Fonte: Debate Carajás com informações do O Liberal