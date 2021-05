Motociclista morre após ser atropelado por carreta, em Tucumã; motorista fugiu sem prestar socorro

Pablo de Souza Silva, de 20 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente, na rodovia PA-279, em frente à praça Tuto Kaiapó

Um motociclista morreu após ser atropelado por uma carreta na tarde desta terça-feira (25), na rodovia PA-279, em frente à praça Tuto Kaiapó, no perímetro urbano de Tucumã, sudeste do Pará. A vítima é um jovem de apenas 20 anos, identificado como Pablo de Souza Silva, que estava sem capacete no momento do acidente. O motorista da carreta fugiu sem prestar socorro e está sendo procurado pela polícia.

Testemunhas contaram que o jovem estava em sua motocicleta, uma Biz 125, e seguia no mesmo sentido que a carreta. Quando o veículo grande realizou a ultrapassagem, se chocou com o guidão da moto e arrastou a vítima, que estava sem capacete e morreu na hora, sem chance de socorro.

O motorista da carreta fugiu sem prestar socorro e continua foragido. A Polícia Militar informou que já identificou e tenta localizar o proprietário do veículo, que poderá responder pelos crimes de omissão de socorro e homicídio culposo.

A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na localização do suspeito seja repassada às autoridades pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

