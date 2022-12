Motociclista morre em acidente na Augusto Montenegro

Um motociclista teve morte horrível na manhã deste domingo, 18, na Avenida Augusto Montenegro, em frente à Pará Blocos e a um Atacado. A motocicleta placa QEW-6614 se projetou contra os blocos de concreto que isolam a faixa do BRT. O condutor, ainda não identificado, não resistiu à gravidade dos ferimentos e o corpo ficou exposto sob as vistas de curiosos.

Na área, ninguém soube detalhar o que teria provocado o acidente que também deixou a moto bastante danificada.



O caso foi levado ao conhecimento da autoridade de plantão na Seccional Urbana de Icoaraci e solicitou perícia de local, além da remoção do corpo para exames de necrópsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.



As imagens do acidente viralizaram nas redes sociais na tentativa de avisar familiares acerca do acontecido.



Até o fechamento desta matéria a vítima estava sem identificação.

Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar