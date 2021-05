Motociclista morre em acidente na ponte sobre o Rio Tocantins, em Marabá

Este é o segundo acidente com vítima fatal no mesmo local em apenas três dias. Emivaldo de Sousa Silva, de 46 anos, teria tentado desviar de um tachão reflexivo na ponte, mas acabou caindo e batendo a cabeça

O motociclista e ex-jogador de futebol Emivaldo de Sousa Silva, mais conhecido como “Seu Pin”, de 46 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (19), em um acidente na ponte rodoferroviária sobre o Rio Tocantins, em Marabá, sudeste do Pará. Este é o segundo acidente grave que ocorre no mesmo local em um intervalo de três dias. No último domingo (16), dois jovens morreram e outras quatro pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam capotar e cair em uma ribanceira, às margens da ponte.

O acidente aconteceu por volta das 10h30. Segundo informações de testemunhas, o motociclista teria tentado desviar de um tachão reflexivo na ponte, e acabou caindo. A cabeça da vítima foi a parte afetada. Por conta de uma hemorragia, não houve tempo para socorro, e Emivaldo morreu no local. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionada para fazer a perícia e a remoção.

Nesta foto, datada da década de 1990, ‘Seu Pin’ está agachado com a mão na bola (Arquivo Pessoal)

Durante horas, o corpo do motociclista ficou jogado às margens da ponte, coberto com um lençol, aguardando a remoção. A moto não apresentava muitas avarias, isso indica que o piloto recebeu a maior parte do impacto, o que foi determinante para a morte no local. Ele se deslocava do Núcleo São Félix para o Núcleo Nova Marabá.

Segundo acidente em três dias

Na madrugada do último domingo (16), outro grave acidente foi registrado na ponte rodoviária sobre o Rio Tocantins. Dois jovens, identificados como José Jesus dos Santos Júnior, de 20 anos, e Lorena Conceição Trindade, morreram no local. Outros quatro passageiros foram socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal de Marabá.

Testemunhas disseram às autoridades que as seis pessoas vinham no carro do núcleo São Félix e estavam indo para o centro do núcleo Nova Marabá, quando o motorista perdeu o controle do veículo na rotatória, que bateu na barreira de proteção e caiu em uma ribanceira, às margens da ponte. Com a colisão, José e Lorena foram arremessados para fora do veículo, e não resistiram aos ferimentos.