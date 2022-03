Motociclista morre embaixo de pneu de carreta entre Marabá e Eldorado￼

Um acidente fatal foi registrado na tarde desta quinta-feira (3), no km 45 da BR-155, entre os municípios de Marabá e Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará.

De acordo com informações recebidas pela Redação do Portal Debate, a vítima é um motociclista, que teria caído do veículo ao tentar ultrapassar uma carreta.

Com a queda, que teria sido a razão da morte da vítima, o motociclista ficou debaixo dos rodados do veículo maior e acabou morrendo. As imagens estão circulando nas mídias sociais.

Fonte: Portal Debate