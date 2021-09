Motociclista perde parte do pé em acidente em Santarém

A vítima foi atendida pela equipe do Samu e encaminhada para o Hospital Municipal de Santarém

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão foi registrado na tarde desta quarta-feira (29), nos cruzamentos das ruas E e 4 de Agosto, no bairro Maracanã, em Santarém.

Segundo informações preliminares, a carreta conduzida por Edmilson dos Santos teria avançado a preferencial e atingido Antônio Marcos Xavier, de 48 anos, que acabou perdendo parte do pé com o impacto. A vítima foi atendida pela equipe do Samu e encaminhada para o Hospital Municipal de Santarém (HMS).

‘Teve fratura exposta no pé direito e perdeu parte do membro. Fizemos um curativo compressivo, estabilizamos o paciente e encaminhamos ao HMS’, disse o enfermeiro chefe do Samu, Joziel Colares.

Ao ser perguntado sobre a causa do acidente, o condutor da carreta informou que o condutor da moto vinha em alta velocidade e, por isso, não pode evitar o acidente.

Fonte O Liberal