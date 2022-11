Motociclista vai parar em cima de carro na Sacramenta

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio s registrou na manhã de pntem, sábado, 26, na Avenida Senador Lemos, esquina com a Doutor Freitas, no bairro da Sacramenta, em Belém. O piloto da motocicleta estava trocando de faixa quando foi surpreendido por um veiculo que o atingiu em cheio. Por conta do impacto, o passageiro da motocicleta foi parar em cima do carro.



O carona da motocicleta, que não foi identificado, teve que aguardar a chegada do socorro em cima do veículo. Logo depois, foi encaminhado para o Hospital Saúde da Mulher, em Belém. Já o piloto da motocicleta foi levado em estado grave para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua onde recebeu atendimento, mas não há informes sobre sua situação.



O motorista do outro carro envolvido não teve seu nome divulgado pela equipe que atendeu a ocorrência.



Imagem: Reprodução