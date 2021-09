Motociclistas causaram 99 dos 103 acidentes de trânsito ocorridos em agosto em Jacundá

As ruas da cidade de Jacundá registraram o total de 103 acidentes de trânsito e três mortes durante o mês de agosto. Esse é o levantamento sobre as ocorrências com vítimas atendidas pelo Hospital Municipal Maria Cecília de Oliveira.

Dos 103 atendimentos realizados pelo hospital público, duas pessoas foram vítimas de acidente com carros. Outras duas sofreram acidente entre carro e moto e apenas uma entre bicicleta e moto. O restante, 99 casos, foram com motocicletas.

Do total de acidentes, dez são considerados de natureza grave e dois gravíssimos. “Apesar de termos um número grande de acidentes considerados leves, isso mostra o quanto a imprudência faz vítimas nas ruas de Jacundá”, diz uma servidora da unidade de saúde.

No mês de agosto três moradores tiveram as vidas interrompidas nas ruas da cidade. Um deles, o empresário Jadir Bona, de 62 anos de idade, morreu em consequência de uma colisão entre duas motos. De acordo com as informações da Polícia Civil, um adolescente pilotava uma motocicleta quando bateu na moto conduzida pela vítima. O caso segue em investigação.

Por: Antonio Barroso

Fonte: Blog Zé Dudu