Motociclistas fazem a sua homenagem à Virgem sobre duas rodas no centro de Belém

Com a chegada da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, após o Círio das águas, foi realizada a motoromaria, em Belém, ontem, sábado, 07. Milhares de devotos em motocicletas demonstraram a fé sobre duas rodas. Com veículos enfeitados com fitas, flores e imagens, os fiéis pediam bênçãos e agradeciam pela proteção recebida da Virgem Maria.

A motoromeira Daiane Joyce homenageou a Rainha da Amazônia levando uma pequena imagem posicionada no capacete dela e da filha de 6 anos. “Nós somos devotas, agradecemos a Nossa Senhora pela moto e pela segurança que ela nos dá sempre”.

Ao longo de todo o trajeto percorrido da Escadinha na Estação das Docas até o colégio Gentil, na avenida Nazaré, foi montada uma grande operação coordenada pelo Departamento de Trânsito do Pará (Detran). No total, 320 agentes participam da ação, que dispôs de um pórtico para fiscalização dos condutores e veículos participantes da Moto Romaria.

“O nosso objetivo é garantir a segurança dentro da procissão. Para isso, verificamos a utilização dos itens de segurança, documentos e até as placas utilizadas pelos condutores”, pontuou o coordenador de operações do Detran, Ivan Feitosa.

Aos poucos, os devotos seguiram viagem fazendo barulho e anunciando a realização de mais uma romaria. Ruan Costa concluiu o trajeto pagando uma promessa: “É um momento de fé para nós. Nós estamos demonstrando toda a nossa emoção. A moto hoje é o nosso símbolo de fé”, festejou.

Imagem: Agência Pará de Notícias