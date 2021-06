Motociclistas fazem homenagem a Bolsonaro em Marabá

O presidente da República Jair Bolsonaro visita as cidades de Marabá, Novo Repartimento e Belém nesta sexta-feira, 18. Ele veio com sua comitiva acompanhado do senador Zequinha Marinho, deputado Joaquim Passarinho, deputado federal Eder Mauro e pastor Silas Malafaia



Em Marabá, o presidente Bolsonaro participa da cerimônia de entrega de Títulos de Propriedade Rural no Estado do Pará, no Parque de Exposições José Francisco Diamantino, na Rodovia PA-150, Km 155.

Ao desembarcar o presidente foi recebido por dezenas de motociclistas que promoveram em sua homenagem uma motociata pela cidade.



Nesta noite, em Belém, o presidente Bolsonaro participa da solenidade dos 110 anos da Assembldia de Deus, no Templo Central, em Nazaré, onde ele se encontrará com as principais lideranças da igreja, assim como com o governador Helder Barbalho e o prefeito Edmilson Rodrigues.

Foto: Reprodução / Divulgação