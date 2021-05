Motoqueiro bate de frente com carreta na Alça Viária

Um homem que conduzia uma moto morreu na hora após colidir com uma carreta na Alça Viária. Era por volta das 7h da manhã desta terça-feira, 4, próximo do município de Acará, quando a batida aconteceu frontalmente, levando o motoqueiro a óbito.

Não se sabe o que levou o condutor ao sentido contrário da via.

O local foi isolado por equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária. A Polícia Militar permaneceu no local e organizou o fluxo de veículos até a chegada de equipes do Centro de Perícias Científica Renato Chaves.

Fonte: VER-O-FATO / Por: Emanuel Maciel