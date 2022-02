Motoqueiros abrem fogo contra dois homens e um deles morre na hora

Dois homens foram baleados em via pública em Novo Repartimento, no sudeste do Pará, nesta quinta-feira, 17, pela manhã. Eles foram identificados pela câmera de segurança de uma churrascaria que fica localizada no bairro da Vila Tucuruí.



É possível ver as vítimas se deslocando pela via em uma motocicleta, quando outros dois homens se aproximam também em uma motocicleta e efetuam os disparos, retornando após a queda dos alvos, para finalizar a ação com mais tiros.



Um dos homens veio a óbito ainda no local, enquanto o outro foi encaminhado através da ambulância com uma escolta policial, para o Hospital Regional de Tucuruí.

A Polícia Civil realiza os trabalhos de identificação dos suspeitos e investigação do crime, do qual não se sabe o motivo, todavia, a possibilidade de assalto já foi descartada pelas autoridades.

O corpo do morto foi removido Pará exames de necropsia na unidade de Tucuruí do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar