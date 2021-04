Motoqueiros batem de frente e morrem em Parauapebas

Testemunhas disseram que um deles estava na contramão e empinando o veículo

Thiago Silva Moura, que pilotava a motocicleta Honda CG Fan, 150cc, de cor vermelha, e Carlos André da Silva Pereira, condutor da moto Honda Start CG, 150cc, de cor preta, morreram por volta das 14h30, deste sábado (17), após colidirem violentamente de frente, em Parauapebas, no sudeste do estado. As duas vítimas morreram ainda no local.

De acordo com testemunhas, o acidente na esquina da avenida Nicodemos com a travessa Nicodemos, no Bairro Betânia, em Parauapebas, pegou Carlos André de surpresa, porque que os transeuntes informaram à polícia, que Thiago Moura pilotava em alta velocidade, pela contramão e empinando a moto.

Ainda segundo as testemunhas, quando Thiago chegou à esquina – em que ocorreu o acidente – ele se chocou violentamente na moto conduzida por Carlos André, que se deslocava do trabalho para casa.

De acordo com a Polícia Militar, uma terceira pessoa, não identificada, saiu bastante machucada do acidente, ela não teve o nome divulgado, mas foi informado, que a pessoa recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o levou para o Hospital Municipal de Parauapebas.