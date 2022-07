Motoqueiros derrubam ciclista a bala no Guajará II, em Ananindeua

Um homem cheio de tatuagem, identificado inicialmente pela alcunha de “Joãozinho”, foi executado a tiros na noite desta quinta-feira, 21. O fato se passou na Rua Santarém, no bairro Guajará II, em Ananindeua, município localizado na zona metropolitana de Belém.

A Polícia Militar foi a primeira a comparecer ao local do crime com uma guarnição. Os policiais da guarnição apuraram que a vítima pedalava uma bicicleta pela Rua Santarém, quando dois motoqueiros emparelharam com ele e abriram fogo, fugindo em seguida, sem serem identificados.

Inicialmente, a polícia trabalha com a hipótese de um crime de execução por acerto de contas ou queima de arquivo. O latrocínio está descartado, tendo em vista que nada foi levado da vítima, que morreu na hora.

O caso foi levado ao conhecimento das autoridades policiais de plantão na Seccional Urbana do Paar, onde foi solicitada a perícia cadavérica de local e remoção do corpo para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Belém.

Os policiais que atenderam a ocorrência não disseram se a vítima tinha passagens pela polícia, apenas que ele estava cheio de tatuagens pelo corpo.

Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar