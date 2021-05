Motoqueiros invadem casa e executam homem a tiros em Santa Bárbara

Edinaldo Santos da Silva, de 54 anos, foi atingido com dois tiros na região do tórax

Edinaldo Santos da Silva, de 54 anos, foi executado a tiros no início da tarde desta quinta-feira (13), no município de Santa Bárbara, na região metropolitana de Belém. O crime ocorreu por volta das 14 horas, na pequena casa de apenas um compartimento em que a vítima morava com um filho na Rua Central, no bairro Novo. Populares relataram que dois homens em uma motocicleta seriam os responsáveis pelo crime. Eles invadiram a residência, alvejaram a vítima e fugiram após o homicídio.

Segundo informações repassadas pelo Comando De Policiamento Da Região Metropolitana (CPRM) da Polícia Militar, a vítima não tinha passagem pela polícia, mas era usuária de drogas. O homem também seria responsável por pequenos furtos na região.

Três disparos de arma de fogo foram feitos, mas apenas dois deles atingiram a vítima: ambos na região do tórax, segundo detalhou a análise pericial realizada por uma equipe Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC). Ao que tudo indica, a vítima estava em pé quando foi atingida pela primeira vez e, ao cair no chão, levou mais um tiro no peito

Irmã da vítima, Maria José da Silva e Silva conta que o familiar era um homem tranquilo e trabalhava com “o que aparecia” para fazer. “Ele vendia peixe, capinava quintal. Era um homem tranquilo. Ele usava a droga dele, mas não tinha problema com ninguém. Ia almoçar, mas nem conseguiu”, disse, apontando para peixes da espécie tamoatá que estavam sendo assados em uma fogueira improvisada com tijolos, no chão, em frente à casa do irmão caçula da idosa.

Uma filha da vítima, que preferiu não se identificar, conta que o pai era um homem que “não mexia com ninguém”. A mulher acredita que o homicídio pode ser uma represália à uma confusão envolvendo o irmão mais novo, que morava com a vítima.

“Ele (o irmão) se meteu em uma confusão e furou um cara na cabeça. Depois disso, foram várias ameaças de morte. Meu irmão vivia se metendo em confusão, brigava muito quando bebia. Meu pai não tinha problemas com ninguém”, relatou. Segundo ela, era o irmão, e não o pai, que tinha hábito de cometer furtos e iniciar conflitos na área.

Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado na Delegacia de Santa Bárbara. O homicídio deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Informações podem ser repassadas anonimamente de forma gratuita às autoridades policiais por meio do Disque Denúncia 181.