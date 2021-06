Motorista arranca sobre assaltantes na Cidade Nova, em Ananindeua: veja o vídeo

Seis assaltantes em três motos tentaram roubar um carro na WE 28, da Cidade Nova V, em Ananindeua. Eles só não esperavam que o motorista arrancasse com o carro, chegando bater um dos criminosos.

O grupo, ontem à noite, estaria praticando vários assaltos na região, mas dessa vez foram filmados por uma câmera de segurança de uma residência. Um dos assaltante chega a bater no carro esperando que o condutor parasse.

A reação nunca é recomendável, pois, por exemplo, nesse caso os criminosos poderiam ter atirado, como aconteceu recentemente com um policial que reagiu no bairro do Umarizal, em Belém.

Fonte: Ver-o-Fato / Por: Emanuel Maciel