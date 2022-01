Motorista bate carro em poste e morre com cabeça esmagada em Marabá

O condutor de um veículo Ford K, cor preta, identificado como “Loirinho”, bateu violentamente contra a base de um “poste de luz”, localizado na BR-222, próximo a um posto de combustível, na Folha 18, Núcleo Nova Marabá, e morreu na hora, por volta de 4h40, desta quinta-feira (27).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima trafegava sozinho. A colisão foi muito forte. “Loirinho” ficou preso às ferragens com diversas fraturas pelo corpo. Houve perda de massa encefálica com esfacelamento da cabeça e rosto do motorista. A vítima ficou desfigurada.

O motorista devia estar trafegando sem o cinto de segurança, porque, durante o impacto, ela foi arremessada contra a base de concreto do poste e teve a cabeça estourada. Pedaços de massa cinzenta ficaram grudados no cimento em uma cena horrível.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o cadáver dos destroços do carro. A PM acionou o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, no sudeste do Pará, para remoção do corpo. De acordo com testemunhas, a vítima dirigia em alta velocidade, perdeu o controle do automóvel e se chocou contra o poste de energia elétrica.

