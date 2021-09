Motorista de aplicativo é encapuzado e amarrado, após sequestro na BR-316

Na noite desta quinta-feira, 23, a PM conseguiu frustrar uma tentativa de sequestro na BR-316 na altura do KM 8 em Ananindeua. Um motorista de aplicativo foi encontrado encapuzado e amarrado no banco traseiro de seu próprio veículo.

O motorista teria aceitado uma corrida com três passageiros no bairro do Castanheira. Ao fazer uma parada em Marituba, o motorista foi surpreendido pelos assaltantes. Ao passar pela barreira do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), na altura do KM 8 em Ananindeua, os criminosos ficaram nervosos e invadiram a calçada com veículo. Rapidamente a Polícia Militar interceptou o veículo realizando a abordagem.

Um dos criminosos conseguiu fugir para uma área de mata. Os outros dois foram detidos pela PM e encaminhados para a Seccional de Marituba. A vítima foi encontrada aos prantos no banco traseiro.

Para a PM a vítima relatou que os criminosos fizeram vários assaltos pela BR-316. O caso está sendo investigado.

