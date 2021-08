Motorista de aplicativo é preso por tráfico de drogas em Castanhal

A Polícia Civil prendeu no município de Castanhal, na Grande Belém, um homem que atuava como motorista de aplicativo no município e que também se passava por estudante universitário.

Identificado como Edilson Glicério Furtado, de 30 anos, era conhecido na localidade como “Uber da Droga” e já vinha sendo investigado pela PC. O acusado que estava tendo sua imagem compartilhada nas redes sociais com “status” de desaparecido, na verdade segue preso há mais de um mês por tráfico de entorpecentes.

Com ele os agentes encontraram dentro do seu veículo quase dois quilos de cocaína pura, perfazendo um prejuízo para o tráfico local de cerca de R$ 70 mil. Aalém disso, Edilson responde por crime de homicídio na sua cidade natal, Abaetetuba, também no Pará.