Motorista de aplicativo é sequestrado em Ananindeua

O Detran realizava nesta noite de última quinta-feira(23) uma fiscalização de rotina no posto de Ananindeua quando ao tentar abordar um veiculo de passeio, que não quis parar e acelerou o carro em sentido ao Marituba, os agentes imediatamente acionaram a equipe da Policia Militar que estava na ação junto com os agentes da operação.

Ao conseguir abordar o carro, os agentes do Detran e da PM perceberam que se tratava de um assalto com sequestro, na qual havia uma vítima no porta-malas, ao resgatarem a vítima que informou ser motorista de aplicativo, disse que pegou os possíveis passageiros que eram os sequestradores, em frente ao shopping castanheira, e que em seguida foi encapuzado e teve as mãos amarradas. Três dos suspeitos fugiram no matagal próximo a rodovia Br e um foi detido, a vítima e o suspeito foram conduzidos pelos Policiais Militares para a seccional da Cidade Nova.

Foto: Rebeca Rocha/PMPA/Arquivo

Jornalista: Marina Moreira