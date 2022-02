Motorista de aplicativo reage a assalto e morre baleado no bairro do Jurunas￼

Um motorista de aplicativo foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (23) após reagir a um assalto no bairro do Jurunas, em Belém, capital do Pará.

De acordo com informações preliminares, a vítima teria sido rendida por criminosos durante um assalto. Ao reagir, os criminosos atiraram contra o motorista e fugiram levando o veículo.

A vítima, ainda segundo informações, chegou a ser socorrida e encaminhada para a UPA do Jurunas, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.

A Polícia Militar fez buscas pela área na tentativa de encontrar os suspeitos, mas ninguém havia sido preso até a publicação desta matéria.

