Motorista de van é assassinado com 15 tiros em Jacundá, no sudeste do Pará

Um homem de aproximadamente 45 anos, identificado pelo apeliodo de Celson da Van, foi morto a bala dentro de um estabelecimento comercial localizado na Avenida Cristo Rei, no centro da cidade de Jacundá, a 400 quilômetros de Belém, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira, 28.

Informações colhidas pela Polícia Militar, que destacou uma guarnição ao local do crime para atender a ocorrência, dão conta de que a vítima, que, recentemente, teria sofrido um outro atentado do qual escapou ileso, foi abordado por um homem desconhecido que descarregou a arma duas vezes contra ele. Ao menos 15 tiros foram dados na vítima que morreu na hora.

O corpo de Celso da Van foi removido para o Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, seção Marabá, a 40 quilômetros do local do crime.

Ainda segundo a polícia, o assassino, que é desconhecido na região, depois de liquidar com o vanzeiro, fugiu sem ser importunado e agora tem seus passos seguidos por agentes encarregados de levantar a sua identidade e esclarecer os motivos do homicídio.

Imagem: Portal Jacundá