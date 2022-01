Motorista ‘doidão’ usa carro para derrubar casa de desafeto no interior do Pará

O motorista, José Victor Alves Rodrigues, 26 anos, foi preso, na manhã desta quinta-feira (13), em Rio Maria, suspeito de derrubar o portão e parte do teto de uma residência, localizada na Rua 25, Bairro Cascalheira, utilizando uma caminhonete F4000.

Com visíveis sintomas de embriaguez, o jovem condutor entrou no imóvel e provocou um verdadeiro “quebra-quebra” à procura de Luiz Marcônio da Silva Nicolau, 46 anos, ameaçando a vítima com uma barra de ferro em uma das mãos e pronto para a briga.

Uma guarnição da Policia Militar foi acionada e se deslocou para o local da confusão. No entanto, o valentão já tinha empreendido fuga rumo ao Bairro Vila Nova. Ao ser interceptado, José Rodrigues estava com claros sintomas de embriaguez, pois os olhos estavam avermelhados, o andar era cambaleante e com forte odor de cachaça nas proximidades do sujeito.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado para a autoridade policial junto com a F400 e a barra de ferro usada para ameaçar a vítima que não teve o nome revelado. As investigações irão apontar os motivos que levaram José Victor Rodrigues a destruir da casa em Rio Maria. (Portal Debate Carajás, com Blog Luiz Pereira)

A DEPOL de Rio Maria vai dar prosseguimento no caso para tentar descobrir o que motivou José Victor que estava enfurecido a cometer tal ato contra a residência da vítima. (Com informações da Policia Militar / texto: José Augusto)

