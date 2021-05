Motorista é flagrado com 3,5 mil maços de cigarros contrabandeados no Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 3.500 maços de cigarros contrabandeados em Santa Maria do Pará, nordeste do estado. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (6).

O contrabando estava em um carro de passeio, que foi abordado pelos agentes por volta de 13h da última terça-feira (5).

Durante a abordagem, a equipe realizou inspeção no compartimento de bagagens do veículo e encontrou cinco caixas fechadas e 50 embalagens avulsas, totalizando 3.500 maços de cigarros.

O motorista do veículo e os cigarros foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria do Pará.

Fonte: G1/Pa