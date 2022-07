Motorista é liquidado a bala dentro de carro no Tapanã

Homens armados em uma motocicleta mataram a tiros por volta de 5h30 deste sábado, 09, o motorista de uma empreiteira identificado como Jhonny Marlon Farias da Silva, fato registrado em frente ao Residencial Jardim Bela Vida II, na Rodovia do Tapanã, quase chegando à Rodovia Augusto Montenegro.

A vítima, que não teve chances de defesa, morreu na hora em cima da direção do veículo que conduzia.A polícia disse que Jhonny recebeu cerca de quatro tiros dos matadores, que fugiram sem ser identificados.Um colega de trabalho da vítima contou para policiais que atenderam a ocorrência, que seguia para o trabalho no sentido do Conjunto Cordeiro de Farias, pedalando sua bicicleta, cujo pneu furou. Ele desceu e seguia empurrando o veículo quando Jhonny parou no acostamento para lhe socorrer. Foi quando os bandidos chegaram e efetuaram os disparos, fugindo logo depois. Ele nem chegou a descer do carro.

A polícia levanta se os motoqueiros levaram alguma coisa ou se pararam para matar o homem, cujo corpo foi levado para o Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Belém.Até a tarde de hoje, embora prossigam as diligências, a polícia ainda não tinha pistas dos criminosos e deve usar imagens das câmeras de segurança da área na tentativa de encontrar alguma pista.

Imagem : Reprodução