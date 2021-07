Motorista é preso tentando subornar agentes de trânsito em Salinas. Já é o quarto caso

Agentes de fiscalização do Grupamento da Operação Lei Seca do Departamento de Trânsito do Estado. que estão atuando na rodovia PA- 444, que dá acesso à praia do Atalaia, em Salinópolis, fazendo o teste do etilômetro, flagraram um motorista sem habilitação, que teve o veículo apreendido e ainda tentou suborná-los.

Usando câmeras de filmagem, os agentes deram a ele voz de prisão em flagrante por corrupção ativa. Ele foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil local, que abriu inquérito policial. O caso foi registrado na noite de ontem (23), naquele município da Região do Rio Caeté, no litoral paraense.

De acordo com o Detran, o homem foi enquadrado no artigo 333, que diz o seguinte: oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. A pena é reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003).

O Detran alertou que a combinação direção e álcool muitas vezes tira a vida de pessoas que são arrimo de família e um público muito jovem, que têm sido flagrado nesta condição, infringindo a lei de trânsito. Além disso, alguns condutores, para se “livrarem” das suas responsabilidades, tentam subornar os servidores para que deixem de cumprir com suas obrigações legais”.

Os fiscais também já estão atuando com uso de equipamentos de filmagens fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública, que registram tudo. Foi assim que flagraram o infrator autuado ontem. De acordo com a ocorrência, os agentes da segurança viária abordaram um veículo de Marca VW Polo, cor preta e ao solicitarem ao condutor os documentos de porte obrigatório, ele não apresentou sua habilitação e após consulta no sistema não foram encontrados os dados dele.

Na ocasião, ainda conforme a ocorrência, o condutor resolveu falar a verdade, dizendo que não era habilitado e insinuou no primeiro momento, querendo “acertar” a situação, no entanto, foi orientado a não repetir tal fato de querer oferecer vantagens indevidas, além de que deveria apresentar um condutor habilitado para liberar seu veiculo.

Alguns minutos depois, o condutor apresentou uma pessoa habilitada e já chegou com 400 reais nas mãos, querendo entregar a um agente, momento em que recebeu voz de prisão por corrupção ativa. Este foi o quarto caso de corrupção ativa nesta operação, afirmou o Detran.

Por Paulo Jordão

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação