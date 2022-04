Motorista embriagado bate em viatura da PM, em Belém

Um carro particular bateu de frente com uma viatura da Polícia Militar do Pará nesta quinta-feira, 21, na Rua da Marinha, no bairro da Marambaia, em Belém. Os dois automóveis ficaram bastante danificados e os policiais precisaram de atendimento médico.

Segundo relatos de testemunhas, o carro particular invadiu a contramão e seu condutor apresentava sinais de embriaguez, inclusive, latinhas de cerveja foram encontradas no interior do veículo. Ele foi preso e encaminhado para a Seccional da Marambaia para prestar esclarecimentos.

Os policiais tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento da Marambaia (UPA), mas a PM informou que eles passam bem. O local do acidente chegou a ser interditado para limpeza do combustível que se espalhou pela pista.

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação