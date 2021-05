Motorista flagrado bêbado não paga fiança de R$ 11 mil e permanece preso em Santarém

Um homem foi preso em flagrante, na manhã de domingo (2), por embriaguez ao volante, em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu no bairro Interventoria.

De acordo com informações da polícia, motorista e passageiro estavam em um carro quando se envolveram em um acidente na avenida Muiraquitã.

Condutor e passageiro de veículo estavam com sinais de embriaguez. O motorista perdeu o controle e carro entrou em um comércio na avenida Muiraquitã.

O motorista perdeu o controle e o carro acabou invadindo um comércio. A polícia foi acionada e foi identificado que os dois ocupantes do veículo tinham sinais de embriaguez.

Eles foram conduzidos para a PRF para realizar o teste do etilômetro, mas o motorista se recusou a passar pelo procedimento. Ele foi preso em flagrante.

O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde uma fiança foi arbitrada no valor de R$ 11 mil. O motorista não pagou a fiança e seguia preso até a publicação desta reportagem.